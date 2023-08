Seit 34 Jahren moderiert Matthias Radauer das Dorffest in Zell am Moos

Seit der Premiere im Jahr 1988 zieht das Zell am Mooser Dorffest, das am Sonntag wieder stattfindet, Tausende Besucher an. Mit nur einer (coronabedingten) Absage ist es ein jährlicher Fixpunkt im Zeller Veranstaltungskalender und wird heuer zum 34. Mal durchgeführt.

Undenkbar wäre das Fest allerdings ohne seinen Gründungsvater und Moderator, den pensionierten Gastronomen, Hotelier und ehemaligen Tourismusobmann Matthias Radauer (68). „Wir haben das Dorffest ins Leben gerufen, um etwas von Zellern für Zeller und Gäste zu schaffen. Von Beginn an sollte es ein von der Dorfgemeinschaft getragenes Fest sein“, sagt er. Im heutigen Amtsleiter der Gemeinde, Franz Rindberger, fand er einen kongenialen organisatorischen Unterstützer des Projektes.

Das Dorffest blieb bis heute seinen Grundsätzen treu, und wurde andernorts kopiert. (Nicht immer erfolgreich.)

Matthias Radauer verfügt seit seinen Jugendtagen über eine geschliffene, sympathische Rhetorik. In der Landwirtschaftsschule Vöcklabruck war er Klassen- und Schulsprecher und gewann als Jugendlicher auch einen Bezirksredewettbewerb. Das Publikum schätzt auch die Pointen und launigen Seitenhiebe, die er einzustreuen weiß. Auch öffentliche Diskussionen scheut der 68-Jährige nicht. Für das Dorffest könnte man sich keinen besseren Moderator vorstellen.

Nachfolger wird gesucht

Radauer gehört fix zum Inventar der Veranstaltung. Und doch weiß er, dass auch seine Moderatorentätigkeit ein Ablaufdatum hat. Er hat längst begonnen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu suchen. Die Person zu finden, dürfte gar nicht so einfach sein. „Ein Moderator muss frei sprechen können und spontan sein“, sagt Radauer. „Vor allem muss er gut vorbereitet sein., wenn es etwa um die Begrüßung von Ehrengästen geht.“ Einen prominenten Gast zu vergessen, und einen weniger prominenten zu begrüßen, das sei eine Todsünde für einen Moderator.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper