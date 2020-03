Postpartner-Stelle wurde geschlossen

Die Schließung erfolge nach Absprache mit der Post AG und der WKO, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde. Derzeit dürfen nur Postpartner geöffnet haben, die sich in einem Betrieb befinden, der ebenfalls offen haben darf – beispielsweise Bäcker oder Lebensmittelhändler. Da sich die Postpartner-Stelle in der Innenstadt im Tourismusbüro befinde und dafür derzeit Betretungsverbot bestehe, dürfe auch der Postpartner nicht mehr offen haben, so das Vöcklabrucker Stadtamt in einer Aussendung.

