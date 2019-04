Pensionistin brach bei Wanderung durch Schneedecke

BAD GOISERN. Im Krankenhaus endete eine Wanderung für eine 85-Jährige aus dem Bezirk Gmunden.

Die Frau war am Mittwochvormittag mit ihrem Ehemann zu einer Rundtour am Predigtstuhl im Gemeindegebiet Bad Goisern aufgebrochen. Auf dem Retourweg von der Roßmoosalm zum Parkplatz brach die Pensionistin gegen 13.15 Uhr bei einem Baumstumpf durch die noch vorhandene Schneedecke, verdrehte sich den linken Fuß und zog sich dabei Verletzungen am Unterschenkel zu. Ihr Gatte eilte zum Parkplatz und verständigte die Einsatzkräfte. Goiserer Bergretter transportierten daraufhin die 85-Jährige mit einer Trage zum Parkplatz, von wo sie ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht wurde.

