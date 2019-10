OÖN präsentieren Wolfgangseelauf: Dreifache Weltmeisterin am Start

Mit der Kenianerin Lucy Wambui Murigi steht erstmals in der bald 50-jährigen Wolfgangseelauf-Geschichte am 20. Oktober eine amtierende Weltmeisterin am Start des 27-Kilometer-Klassikers rund um den See. Die 34-Jährige holte sich 2017 im italienischen Premana (vor der Gmundnerin Andrea Mayr) und daraufhin auch 2018 in Canillo (Andorra) den Titel der Berglauf-Weltmeisterin. Als Draufgabe gewann Murigi 2018 mit dem kenianischen Berglauf-Nationalteam Team-WM-Gold, womit sie ihr Konto innerhalb von 14 Monaten auf drei WM-Titel schraubte.

Die drei Kilometer lange Falkenstein-Passage (220 Höhenmeter hinauf und in Richtung St. Gilgen wieder hinunter) kommt Murigis läuferischen Fähigkeiten sehr entgegen, bewies sie doch auf dem Bergauf-bergab-Kurs in Premana und in Canillo, einer reinen Bergauf-Strecke, dass sie jedes Terrain beherrscht. Der am Wolfgangsee bereits 29 Jahre alte Streckenrekord der Ungarin Helena Barocsi (1:40:38 Stunden) wird trotz der Extraklasse Murigis wahrscheinlich auch dieses Jahr Bestand haben. Mit der 37-jährigen Claudia Wimmer startet für die veranstaltende Laufgemeinschaft St. Wolfgang eine starke Athletin. 2018 gewann sie in 2:03:58 Stunden die Salzkammergut- und die Wolfgangseewertung. 2016 wurde sie sogar Gesamt-Dritte.

Auch bei den Männern nimmt das Elitefeld Gestalt an. Zum bereits zwölften Mal steht der neunfache kenianische Rekordsieger und Streckenrekordhalter Hosea Kiplagat Tuei (1:26:10 Stunden im Jahr 2012) am Start. Zehn Tage nach seinem 32. Geburtstag versucht er heuer einen weiteren Angriff auf den zehnten Gesamtsieg. Als Mitfavorit gilt sein 22-jähriger Landsmann Evans Kipngetich Tanui, der im Vorjahr bei seinem Wolfgangseelauf-Debüt in 1:29:22 den dritten Gesamtrang belegte.

Infos und vergünstigte Voranmeldung zum von den OÖNachrichten auch heuer wieder medial unterstützten 48. Internationalen Wolfgangseelauf bis 17. Oktober im Internet unter der Adresse www.wolfgangseelauf.at.