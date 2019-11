Kleiner Kater überlebte 200 Kilometer lange Fahrt im Motorraum

Mit dem Auto war ein junges Paar kürzlich von Graz nach Oberösterreich unterwegs. Nach mehrstündiger Fahrt mit mehreren Pausen in Vöcklabruck angekommen, hörten die Frau und der Mann ein klägliches Wimmern und versuchten, dem Geräusch zu folgen. Mit Schrecken stellten sie fest, dass das hilflose Miauen aus dem Motorraum ihres Fahrzeuges kam, worauf das Ehepaar gleich den ÖAMTC kontaktierte. Der Pannendienst konnte das Jungtier rasch befreien und der Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereines übergeben.

Der kleine Kartäuserkater dürfte sich verlaufen haben. Bei einbrechender Kälte suchte das Tier vermutlich Schutz in einem warmen Motorraum, wo er eingeschlafen sein dürfte. "Den weiteren Verlauf des Dramas können wir nur vermuten“ so die Tierpfleger, die "Tramper“ vor wenigen Tagen am Assisi-Hof in Frankenburg entgegengenommen haben. "Tramper hat derzeit noch vor jeder Bewegung und jedem Geräusch Angst. Er reagiert aber keineswegs aggressiv, sondern ängstlich", sagt Tierpflegerin Ulrike W.. Erfahrungsgemäß gehe man aber davon aus, dass sich der junge Kater bald von seinem ersten großen Schock erholen wird.