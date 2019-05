Kirchhamer Traditionsbetrieb feierte sein 40-jähriges Bestandsjubiläum

Anlässlich des Firmenjubiläums des Traditionsbetriebes überbrachten der Kirchhamer Bürgermeister Hans Kronberger, Gemeinderatsabgeordnete Anneliese Hutterer und Wirtschaftskammer-Gmunden-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank sowohl den heutigen Besitzern Mario und Alexandra Medl als auch dem Gründerehepaar Franz und Gerti Medl die offiziellen Glückwünsche der Gemeinde.

Franz und Gerti Medl kauften im Jahr 1978 die ehemalige Bäckerei von der Familie Rametsteiner, bauten diese um und eröffneten am 16. Mai 1979 das neue Fleischerei-Fachgeschäft. Heute ist der Betrieb dank seiner Qualität und Kundenfreundlichkeit nicht nur in Kirchham ein Begriff, das Familienunternehmen hat auch in St. Wolfgang sowie im Almtal zahlreiche Kunden, die wöchentlich beliefert werden.

Bürgermeister Kronberger dankte der gesamten Familie für ihre nachhaltige Tätigkeit als persönlich höchst engagierte Nahversorger sowie für die stete Unterstützung der ganzen Dorfgemeinschaft. Das Ortsoberhaupt sprach aber auch seinen Dank für das große ehrenamtliche Engagement aller Familienmitglieder in den verschiedensten Organisationen der Gemeinde aus und betonte: "Die Medls sind fixer und unverzichtbarer Bestandteil unserer Dorfgemeinschaft."

