Genetisch hornloser Zuchtstier wurde für 84.000 Euro versteigert

Hörner stellen bei Rindern eine potenzielle Verletzungsgefahr für andere Tiere der Herde dar – aber auch für die Landwirte, die mit den Kühen arbeiten. Deshalb werden Kälber oft durch Verödung (mit Hitzeeinwirkung) enthornt. Der Eingriff kann für die Tiere schmerzlich sein.

Es gibt auch Bemühungen, Rinder gezielt ohne Horn zu züchten. Dabei werden Tiere vermehrt, die auf dem ersten Chromosom ein Gen aufweisen, das sie hornlos macht. Mit Geschick, Erfahrung und Züchterglück hat die Frankenburger Familie Seifried jetzt einen Zuchterfolg erzielt. Ihr Jungstier "Wachau PS" hat keine Hörner und stellt als künftiger Zuchtbulle eine große Hoffnung dar. Aber auch, was die Fitness betrifft, ist der Stier ein Prachtexemplar.

Wie groß das Potenzial von "Wachau PS" eingeschätzt wird, zeigte vor wenigen Tagen eine Zuchtrinderversteigerung in Ried. Dort erzielte Marianne Seifried für ihren Jungstier einen Spitzenpreis von 84.000 Euro. Gekauft wurde "Wachau PS" von der OÖ Besamungsstation GmbH gemeinsam mit dem Unternehmen EUROgenetik. Das neue Zuhause des Stiers ist die Besamungsstation in Hohenzell (Bezirk Ried im Innkreis). Seine Nachkommen werden vitale und gesunde Kühe sein, die mehr Sicherheit in die Rinderzucht bringen und deren Kälber nicht enthornt werden müssen.

