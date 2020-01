Gelegenheit für Revanche an jener Mannschaft, die zum Sargnagel wurde

Für die Gmundner Swans war der SKN St. Pölten zuletzt zweimal so etwas wie ein Sargnagel: Im Dezember fügten die Niederösterreicher den Schwänen die bis dato letzte Heimniederlage in der Meisterschaft zu, und auch kürzlich im Cup-Viertelfinale hatten sie das bessere Ende für sich. Zeit also, Revanche zu nehmen. Am Sonntag bietet sich den Gmundnern die Gelegenheit dazu: beim Heimspiel ab 17.30 Uhr in der Volksbank-Arena.

"Es wird Zeit, dass wir in die Spur zurückfinden", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer. "Unser Selbstvertrauen ist nicht das Problem, es ist eher ein mentales Tief. Es fällt uns wahrscheinlich jetzt auf den Kopf, dass wir verletzungs- und krankheitsbedingt über Wochen und Monate mit einer sehr geringen Rotation gespielt haben."

Zuletzt sei besonders hart an der Defensive gearbeitet worden, verrät Stelzer. "Das ist derzeit unser Hauptproblem. Wir haben zuletzt in drei Spielen hintereinander mehr als 90 Punkte bekommen, und das ist einfach nicht der Anspruch, den wir haben. Ich hoffe, dass wir am Sonntag schon ein anderes Spiel sehen werden. St. Pölten ist aber eine Mannschaft, die uns offenbar nicht liegt."