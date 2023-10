Christbaum vor Schloss Schönbrunn kommt aus dem Salzkammergut

Am Dienstag kam der 18 Meter hohe Baum aus dem Forstrevier Gosau der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in Schönbrunn an.

Am Dienstag kam der 18 Meter hohe Baum aus dem Forstrevier Gosau der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in Schönbrunn an. Er wurde vom Tieflader gehoben und im Schacht auf dem Ehrenhof verankert. Mit Keilen befestigt und Seilen fixiert wartet der Baum nun auf die Eröffnung des zum 30. Mal stattfindenden Kultur- & Weihnachtsmarktes Schloss Schönbrunn am 18. November. Dort erstrahlt die mit 1.000 LED-Lichtern geschmückte Weihnachtsfichte erstmals.

Bild: ROBERT JAEGER (APA/ROBERT JAEGER)

Naturschönheit: "Gleichmäßiger Wuchs, schöne und vitale Baumkrone"

Die ÖBf-Försterinnen und -Förster hatten sich bereits in den Sommermonaten in ihren Revieren auf die Suche nach einem passenden Jubiläumsbaum gemacht. Die Entscheidung fiel auf die im ÖBf-Forstrevier Gosau in Oberösterreich gewachsene Fichte. "Der heurige Jubiläumsbaum ist eine wahre Naturschönheit: Die ausgewählte Fichte besticht durch ihren gleichmäßigen Wuchs und ihre schöne, vitale Baumkrone", sagte Andreas Gruber, ÖBf-Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper