Dieb bestahl Kellner in Bad Ischl und versteckte Geld in Schuh

Der 61-jährige Welser war am Donnerstagabend in einem Lokal in Bad Ischl zu Gast. Von der Theke ließ er die Geldtasche eines Kellners mitgehen, danach verließ er das Lokal. Der Inhaber lief dem Dieb nach und stellte ihn beim Bahnhof zur Rede. Dabei bestritt der 61-Jährige, die Geldbörse genommen zu haben und fuhr mit dem Zug Richtung Gmunden weg.

Beim Halt in Altmünster wurde der Welser schließlich von Polizisten gestellt und kontrolliert. Der Mann leugnete den Diebstahl erneut. Die Beamten durchsuchten den Verdächtigen und fanden die gestohlenen Geldscheine in dessen Schuh. Das Münzgeld hatte der Dieb in seinem Rucksack versteckt. Insgesamt hatte der 61-Jährige mehr als 1000 Euro erbeutet. Bei der Einvernahme gestand er schließlich die Tat.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.