Ab sofort allgemein erhältlich: die Ebenseer Faschingszeitung 2023

"Lachen ist die beste Medizin" ist das Motto für den Verein Ebenseer Fasching, um seit Jahrzehnten die heißgeliebte wie gefürchtete Faschingszeitung erscheinen zu lassen. So haben die Zeitungsfritzen alle Hoppalas ihrer Mitbürger registriert und in Versform zu Papier gebracht. Da wäre etwa der Ebenseer, der nach einem intensiven Besuch des Bierzeltes in St. Agatha bei Bad Goisern auf der Heimfahrt mit dem Zug den Bahnhof Ebensee verschlief und erst in Wankham, also kurz vor Attnang-Puchheim, erwachte. Bei der Rückfahrt schlug auch der zweite Heimkehrversuch fehl, denn der Reisende erwachte nun in Hallstatt. Erst im dritten Anlauf wurde der Heimathafen Ebensee erreicht. Oder jener Zeitgenosse, der bei der Autopflege mit dem Hochdruckreiniger vergaß, die Autofenster zu schließen, oder die stürmische Dame, die ihre Geldbörse verlor und das Portemonnaie Wochen später unversehrt, jedoch tiefgekühlt in der Gefriertruhe wiederentdeckte.

Das erste Exemplar der Faschingszeitung ging traditionell an die Gemeindeobrigkeit. Kolporteure versorgten die Bevölkerung am Wochenende mit lustigem Lesestoff. Ab sofort ist die Ebenseer Faschingszeitung auch in den örtlichen Trafiken, im Spar-Markt und im Minimarkt erhältlich.

