Traunbrücke in Gmunden ist wieder befahrbar

GMUNDEN. Samstag, um 15 Uhr wird die Brücke im Zentrum von Gmunden wieder für Autos freigegeben. Allerdings nur einspurig mit Ampelregelung.

Ende der Totalsperre Bild: ebra

Die gesperrte Traunbrücke in Gmunden wird am Samstagnachmittag nach einer sechswöchigen Totalsperre wieder für den Verkehr freigegeben. Vorerst ist sie nur einspurig befahrbar, der Verkehr ist aber wie zuvor mit einer Ampelregelung in beide Richtungen möglich.

In den vergangenen Tagen wurden nicht nur die Fahrbahnbeläge (Radweg, Straße) aufgebracht. Auch die Oberleitung für die künftige Traunsee-Tram ist bereits montiert. Die Bauarbeiten dauern noch bis Ende dieses Monats. Am 1. September wird Traunsee-Tram mit einem großen Fest offiziell in Betrieb genommen.

