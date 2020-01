Pensionisten verletzten sich bei Forstunfällen im Salzkammergut

Der 72-Jährige, der in St. Georgen im Attergau von einem Baumstamm im Beckenbereich getroffen wurde, erlitt schwere Verletzungen.

Das Unglück passierte gegen 15.20 Uhr, als der Pensionist gerade einen Baum fällen wollte. Dieser verdrehte sich und landete auf dem Körper des Mannes, sodass der 72-Jährige mehrere Meter weit weggeschleudert wurde. Er konnte sich nicht mehr bewegen, schrie um Hilfe und hatte Glück im Unglück: Andere Förster befanden sich zufällig in der Nähe. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.

Der 72-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen und am Becken ins Vöcklabrucker Krankenhaus gebracht, nachdem ihn der Notarzt erstversorgt hatte.

Forstunfall in Roitham

Zur selben Zeit war der Notarzthubschrauber nach einem schweren Forstunfall in Roitham (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Wie die Polizei am Abend berichtet, war einem 69-Jährigen gegen 15 Uhr ein Baum oder ein schwerer Ast auf den Rücken gefallen. Er hielt sich alleine in dem Waldstück auf und konnte sich nicht mehr an den genauen Unfallhergang erinnern, sagte er bei der Erstbefragung.

Der Verletzte konnte noch mit dem Traktor nach Hause fahren. Dort angekommen, verständigte seine Ehefrau die Rettung. Aufgrund der starken Rückenschmerzen konnte der Mann nicht mehr selbstständig aus dem Traktor aussteigen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber zum Klinikum Wels geflogen.

