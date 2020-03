52-Jähriger krachte mit Auto frontal gegen Baum

Es war am Samstag gegen 8:35 Uhr, als ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam im Gemeindegebiet von Wolfsegg am Hausruck auf einem geraden, abschüssigen Abschnitt der Obeltshamer-Landesstraße von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und prallte dort frontal gegen einen Baum.

Die Einsatzkräfte bargen das Fahrzeug. Bild: www.laumat.at

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altenhof und Wolfsegg mussten den absturzgefährdeten Wagen erst sichern, bevor sie den Lenker aus dem Wrack befreien konnten. Der 52-Jährige wurde noch vor Ort vom Notarzt versorgt und dann in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde teilweise total gesperrt, teilte die Polizei am Samstag per Aussendung mit.

