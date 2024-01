OÖ-Ballkalender: Mit Leichtigkeit und Eleganz übers Tanzparkett

Die schönsten Ballroben werden wieder hervorgeholt, Smoking und Anzug werden bereitgelegt – mit dem kommenden Wochenende startet Oberösterreich mit dem CV-Ball in die diesjährige Ballsaison, die für ihre Gäste zahlreiche Highlights bereithält.

Eines davon ist auch in diesem Jahr die Galanacht des Sports im Linzer Brucknerhaus, veranstaltet von den OÖNachrichten. Aktive und ehemalige Topathleten des Landes kommen bei dieser Ballveranstaltung zusammen, die sich in den vergangenen Jahren bereits als Fixpunkt von Oberösterreichs Gesellschaftsleben etabliert hat.

Neben zahlreichen Musikern – etwa dem ptart Orchester, LEMO als Mitternachtseinlage, dem Konzert von "Hoamspü" und DJ 2:tages:bart – sind auch in diesem Jahr wieder die jungen Talente der Linzer Tanzgruppe TopMoves bei der Galanacht vertreten und zeigen bei der Eröffnung ab 20 Uhr ihr Können auf der Bühne. Im Foyer und im Panorama-Foyer präsentieren die Schüler des BORG Linz Turn-, Akrobatik und Tanzeinlagen.

Lebensgefühl beim Tanzen

Für die Profis von TopMoves sei die Galanacht des Sports zu einem wichtigen Termin im Kalender geworden, der bei den Tänzern immer wieder Begeisterung auslöse, sagt Leiter Markus Beredits. "Mit der Eröffnungsshow versuchen wir, die Emotionen der Besucher anzusprechen: Zu Beginn zeigen wir die Eleganz und Leichtigkeit des Tanzens, dann wechseln wir und drücken mit Urban Dance das pure Lebensgefühl im Tanz aus." Ein Highlight ist für die Tänzer das Finale, bei dem zeitgleich mehrere unterschiedliche Tanzstile auf der Bühne zu sehen sein werden.

Die Vorbereitungen der etwa 15 Tänzer laufen bereits, bald beginnen die Gesamtproben und die Feinarbeit bei der Choreografie. "Zwei bis drei Trainings werden pro Woche absolviert, dazu kommen intensive Wochenendproben. Insgesamt rechnen wir mit einer Probenzeit von 20 Stunden pro Tänzer", sagt Beredits. Was macht für TopMoves den Reiz der Galanacht aus? "Es gibt wenig vergleichbare Veranstaltungen, die das Brucknerhaus derart beleben. Es ist die ideale Mischung aus Ball, Gala mit Eventcharakter."

Oberösterreichs Ballkalender 2024

13. Jänner 2024: CV-Ball

Unter dem Motto „Ein Fest für Europa“ findet heuer bereits der 101. CV-Ball im Palais

Kaufmännischer Verein in Linz statt. Ballkarte (AK): 80 Euro, Beginn: 19 Uhr

13. Jänner 2024: Rieder Stadtball

„The show must go on“ lautet das Motto des 27. Rieder Stadtballs in der Jahnturnhalle – veranstaltet vom Round Table 31 Ried. Ballkarte (online): 27 Euro, Beginn: 19.30 Uhr

20. Jänner 2024: Musikantenball

Erstmals lädt das Volksliedwerk ins Brucknerhaus ein. Modenschau, Jagdhornbläser und Volkstanz stehen auf dem Programm. Ballkarte (AK): 33 Euro, Beginn: 20 Uhr

27. Jänner 2024: KV-Ball

Mit „Alla valser“ dominieren in diesem Jahr das Land Schweden und ein Hauch Skandinavien die KV-Ballnacht im Palais Kaufmännischer Verein. Ballkarte (online): 105 Euro, Beginn: 19.30 Uhr

3. Februar 2024: Welser Stadtball

Im Stadttheater Greif in Wels geht am 3. Februar mit dem Welser Stadtball einer der größten Charity-Bälle Oberösterreichs über die Bühne. Ballkarte (online): 42,50 Euro, Beginn: 20 Uhr

9. Februar 2024: Galanacht des Sports

Die Größen der heimischen Sportwelt kommen 2024 wieder bei der Galanacht des Sports im Brucknerhaus zusammen. Unter die Stargäste mischen sich in diesem Jahr Franz Klammer, Ralf Rangnick und Matthias Mayer. Ballkarte (online): 40 Euro, Beginn: 20 Uhr

10. Februar 2024: Piratenball

Mit dem Piratenball findet wieder die größte Faschingsparty der Stadt mit den kreativsten und schrägsten Kostümen im Linzer Posthof statt. Auf fünf verschiedenen Tanzflächen warten drei Livebands und drei DJs auf die Ballgäste. Ballkarte (online): 44 Euro, Beginn: 19 Uhr

12. Februar 2024: Polizeiball

Im Linzer Brucknerhaus geht traditionellerweise am Rosenmontag der 71. Polizeiball über die Bühne. Die Eröffnung gestalten die Lehrgangsteilnehmer der SIAK (Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive Oberösterreich). Ballkarte (online): 29,70 Euro, Beginn: 20 Uhr

27. April 2024: Linzer Tortenball

Als Frühlingsball findet der diesjährige Linzer Tortenball im Palais Kaufmännischer Verein statt. Dabei wird nicht nur die Nacht durchgetanzt, auch süße Köstlichkeiten warten auf die Ballgäste. Ballkarten sind bei der Tanzschule Horn erhältlich. Beginn: 19.30 Uhr

Karten für die Galanacht des Sports erhalten Sie online unter brucknerhaus.at und direkt im Linzer Brucknerhaus. Auch bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen können Sie Karten für den Ballabend erwerben.

Autorin Karoline Ploberger

