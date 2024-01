Nach vier Jahren Pause wird beim Rieder Stadtball wieder aufgetanzt

Am kommenden Samstag, 13. Jänner, feiert der Stadtball von Round Table 31 Ried mit der 27. Auflage ein großes Comeback. Die Veranstaltung kehrt zurück in die Jahnturnhalle, wo der Stadtball von 1995 bis 2009 stattfand. "Wir wollen eine neue Ära des Rieder Stadtballs einläuten", sagt Round-Table-Ried-Präsident Philipp Roitinger. Es wird insgesamt drei Bühnen geben, auch das traditionelle Eisbuffet und die Stadtballdisco dürfen nicht fehlen. Einlass ist ab 19.31 Uhr, die Eröffnung erfolgt mit der Tanzschule Hippmann und dem Walzer durch die Mitglieder von Round Table Ried. Die Organisatoren hoffen auf rund 1600 Ballgäste. Ein Interview mit Philipp Roitinger lesen Sie morgen in der Rieder Volkszeitung.

