Die OÖN-Gala tanzt den "Kaiser-Walzer"

Nach seinem rauschenden Geburtstagsfest zum Siebziger mit viel Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Politik vor einer Woche hat Franz Klammer jetzt eine weitere "Ehrenrunde" in seinem Terminkalender eingetragen. Am 9. Februar 2024 wird Österreichs Ski-Kaiser einer der Stargäste der von den OÖNachrichten und der LIVA inszenierten Gala-Nacht des Sports im Linzer Brucknerhaus sein. "Spaß haben und g’scheit feiern" – dieses von Klammer anlässlich seiner Geburtstagsparty ausgegebene Motto wird auch für die traditionsreiche Sportlergala, die wieder von der Oberbank als Hauptsponsor unterstützt wird, gelten.

Im Brucknerhaus gibt am 9. Februar der Sport den Ton an. Bild: Volker Weihbold

Für Klammer, der sich 1976 mit seinem olympischen Abfahrtsheimsieg auf dem Patscherkofel in der heimischen Sportgeschichte verewigt hat, ist das Brucknerhaus kein Neuland. Der Kärntner war bereits einige Male Gast der OÖN-Gala, die übrigens ein Jahr vor seinem historischen Olympia-Sieg ihre Premiere hatte. Zuletzt stand Klammer 2008 im Brucknerhaus auf der Bühne im Rampenlicht – damals gemeinsam mit Toni Sailer. Es war das letzte Treffen der beiden österreichischen Ski-Legenden, Sailer starb ein Jahr später an einer Krebserkrankung.

Auf der Bühne: Mikromann Tom Walek und Silvia Schneider Bild: Volker Weihbold

Olympia und Fußball-EM

Neben der Ehrenrunde von Franz Klammer werden in den Sport-Talks bei der OÖN-Gala zwei Großereignisse des Jahres 2024 im Mittelpunkt stehen: die Olympischen Sommerspiele in Paris und natürlich auch die Fußball-EM in Deutschland, wo Österreichs Nationalteam in der Vorrunde unter anderem auf Frankreich und die Niederlande treffen wird. Ö3-Mikro-Mann Tom Walek und Silvia Schneider werden als Moderationsduo heimische Olympia-Hoffnungen und Prominenz aus der "Rundlederwelt" auf die Bühne holen. Auf Ballhöhe werden dabei unter anderem mit den Ex-Internationalen Florian Klein (Servus TV) und Didi Hamann (Sky) zwei versierte TV-Experten sein. Apropos TV-Experte: Auch Gala-Stammgast und ORF-Kommentator Andreas Goldberger wird es sich nicht nehmen lassen, am 9. Februar im Linzer Brucknerhaus anzutanzen.

Sport und viel Musik

Neben dem Sport steht bei der Gala-Nacht am 9. Februar im Brucknerhaus die (Tanz-)Musik im Mittelpunkt. Die Mitternachtseinlage vertont Hitparadenstürmer Lemo („Himmel über Wien“, „Tu es“), im Mittleren Saal wird die kultige Austropop-Coverband „Hoamspü“ einheizen. Bei der Eröffnung ist Songcontest-Teilnehmer

Nathan Trent im Einsatz.

Karten für die Gala gibt es im Linzer Brucknerhaus sowie

online unter brucknerhaus.at und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

Mehr Infos auf: galanachtdessports.at

