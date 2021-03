Notbetrieb wegen Corona in Großunternehmen

Nähert sich die 7-Tage-Inzidenz in einem Bezirk der 300er-Grenze an, ist in Oberösterreich “monitoren, informieren, testen“ angesagt. So hat das Land Oberösterreich vergangene Woche seine Strategie gegen die lokal unterschiedlich steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen definiert. Mit 279,8 neu Infizierten aufgerechnet auf 100.000 Einwohner ist der Bezirk Perg am Dienstag dem neuralgischen Wert wieder ein Stück näher gerückt. Wie berichtet, liegt das Epizentrum der aktuellen Virusausbrüche im Nordosten des Bezirks. Hauptbetroffen sind die Gemeinden Pabneukirchen, St. Georgen und Bad Kreuzen.

„Ausgelöst wurde die Infektionssteigerung durch einige Fallhäufungen im privaten Umfeld in mehreren Gemeinden des Bezirkes. Diese führte sodann zu einer Fallhäufung in einem Betrieb im Bezirk Perg“, informiert der Krisenstab des Landes Oberösterreich. Dieser Großbetrieb in Pabneukirchen fand sich also unvermittelt im Zentrum des Geschehens. Als Reaktion auf mehrere positiv getestete Mitarbeiter legte er Teile der Produktion still. "Trotz unseres vor Monaten ausgerollten Sicherheitskonzeptes kam es vergangene Woche zu mehreren Infektionen. In der Folge waren weitere Kollegen als K1-Kontaktpersonen daheim bleiben. Daher haben wir uns entschlossen, aus Rücksicht auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der Bewohner in der Region diese Woche nur einen Notbetrieb zu fahren", heißt es aus der Geschäftsleitung. Nächste Woche werde man wieder den Normalbetrieb starten. Die Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Perg als zuständige Gesundheitsbehörde erfolgt.