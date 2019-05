Nach 117 Jahren: Ein großes Geheimnis des Linzer Mariendoms wird gelüftet

Morgen, Dienstag, ist es soweit: Erstmals seit der Errichtung des Linzer Mariendoms wird im Zuge der notwendigen Sanierungsarbeiten die Turmkreuzkugel geöffnet, in der sich eine 117 Jahre alte Zeitkapsel befinden dürfte. "Für mich ist es spannend, etwas zu Gesicht zu bekommen, das normalerweise hoch oben am Turm des Mariendoms versteckt ist", sagt Judith Wimmer. Die Kunsthistorikerin ist in der Diözese Linz für das Kunstgutinventar zuständig und erwartet wie viele andere im Land mit Spannung die Öffnung der Zeitkapsel.

Laut dem Schörflinger Bauernsohn und späteren Generalvikar Balthasar Scherndl, der kurz nach der Fertigstellung des Domturms im Jahr 1902 einen ausführlichen Domführer veröffentlicht hat, wurde in die Turmkreuzkugel "in einer Kapsel aus massivem Kupfer wohl verwahrt, eine Urkunde gelegt".

Stück vom Original-Kreuz?

Darin ist festgehalten, welche "Schätze" sich in der Zeitkapsel befinden könnten: "In dieser Kugel werden zugleich verschlossen: Teilchen des heiligen Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, ein mit Asche von heiligen Märtyrern vermischtes und vom heiligen Vater geweihtes Wachsstück, gewöhnlich ‘Agnus Dei’ (Lamm Gottes, Anm.) genannt" sowie Reliquien, also Überreste, aus den Gebeinen von acht Heiligen, darunter namentlich erwähnt: der Apostel Paulus, der Bischof und Märtyrer Cyhprianus sowie Franz von Assisi. Doch wie realistisch ist es, bei der Öffnung der Linzer Turmkreuzkugel am Dienstag tatsächlich historische Fundstücke zu bergen und welche Bedeutung haben sie? "Ich bin relativ sicher, dass Reliquien in der Zeitkapsel drinnen sind – das ist früher gang und gäbe gewesen. Reliquien sollten für den Schutz des Gebäudes sorgen", sagt Kunsthistorikerin Wimmer.

Dabei gebe es eine große Zahl an Gegenständen, die bereits nach einer einzigen Berührung mit Überresten oder dem Nachlass eines Heiligen religiös verehrt werden. "In der Barockzeit wurden Reliquien in großer Stückzahl produziert", sagt Wimmer. Diese Meinung teilt auch der Linzer Bischof Manfred Scheuer, der den Inhalt der Zeitkapsel in 130 Meter Höhe entgegennehmen wird. "Bei den Kreuzteilchen hat es im Mittelalter eine Art Inflation gegeben. Wenn man da alle zusammenführen würde, kämen wahrscheinlich ganze Wälder heraus", sagt Scheuer. Für ihn seien Reliquien etwas Seltsames, manche seien echt, bei anderen sei das nicht so sicher.

Jägerstätters Hochzeitsanzug

Plötzlich nimmt der Bischof in seinem Büro einen Bilderrahmen mit einem Foto von Franz Jägerstätter von der Wand, in dessen Rückseite ein schwarzer Stofffetzen verwahrt ist. "Dieses Stück Stoff stammt vom Hochzeitsanzug von Franz Jägerstätter – seine Frau hat mir diese persönliche Reliquie geschenkt."

Spenden für die Sanierung des Linzer Mariendoms sind per IBAN möglich: AT21 1500 0007 2146 9922.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.