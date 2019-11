Mutter fand Tochter leblos in Badezimmer

Die junge Frau ging ins Badezimmer um zu duschen. Da sie längere Zeit nicht mehr raus kam, machte sich die Mutter Sorgen und brach die Tür auf. Sie fand ihre Tochter leblos am Fußboden und alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Sanitäter des Samariterbundes in der Wohnung eintraf, schlug sofort der Co-Warner an.

Die Helfer holten die 18-Jährige, die offenbar eine Kohlenmonoxidvergiftung hatte, möglichst rasch aus der Wohnung. Der Notarzt versorgte die junge Frau und brachte sie in Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Es war Rettung in letzter Sekunde, so die Rettungskräfte. Vermutlich war die Gastherme defekt.

Die 18-Jährige ist noch am Vormittag in eine Spezialklinik nach Graz überstellt worden.