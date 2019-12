Zeugenaufruf: Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht in Königswiesen

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr mit seinem Moped auf der B124 in Königswiesen in Richtung Neue Heimat. Bei Straßenkilometer 41,7 wurde er von einem nachkommenden Fahrzeug überholt und vermutlich mit dem rechten Außenspiegel touchiert. Der Mopedlenker geriet auf das Bankett und stürzte. Der Autofahrer beging Fahrerflucht. Der Mopedfahrer dürfte er einige Zeit bewusstlos liegen geblieben sein. Als der 18-Jährige wieder zu sich kam, hielt eine unbeteiligte Fahrzeuglenkerin an und brachte den Mopedlenker nach Hause.

Der Mopedlenker erstattete am Mittwoch bei der Polizei Anzeige. Im Landeskrankenhaus Freistadt wurde der 18-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades stationär aufgenommen.

Polizeiliche Erhebungen ergaben bisher, dass es sich bei dem Auto vermutlich um einen Renault Master, Farbe metallic-blau, handelt.

Zeugen des Unfalls, insbesondere die Lenkerin des Fahrzeuges, die den 18-Jährigen nach Hause gebracht hat, werden ersucht, sich bei der Polizei Königswiesen (Tel. 0 59133 4303) zu melden.

