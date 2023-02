Tourismusschüler am Opernball im Einsatz

Ein nicht alltäglicher Arbeitsplatz erwartete 19 Schülerinnen und drei Lehrer der Tourismusschulen Bad Leonfelden in der Staatsoper. Im Gustav-Mahler-Saal, in der Nähe der Loge des Bundespräsidenten, war das Baletour-Team für die Betreuung von 300 Ballgästen verantwortlich. Bestens vorbereitet und unter dem Motto "Dresscode Frack" wurden die prominenten Gäste absolut professionell betreut.

14 Stunden im Einsatz

Voll des Lobes waren die Lehrkräfte: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Schüler in ihrer Freizeit auf einen Arbeitseinsatz vorbereiten und trotz der Länge des Arbeitstages, der um 16 Uhr begann und um 6 Uhr endete, mit vollem Einsatz und großer Freude bei der Sache sind." Und die Schüler waren sich einig: "Es war ein tolles und lehrreiches Erlebnis. Wir konnten zeigen, was wir in unserer Ausbildung an fachlichen Fertigkeiten gelernt haben und dass wir professionell mit herausfordernden Situationen umgehen können." Zahlreiche prominente Gäste waren auch gerne für ein Foto mit dem Baletour-Team bereit: Unter anderem lächelten Bildungsminister Martin Polaschek, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, Fernsehmoderatorin Silvia Schneider und Nachrichtensprecherin Nadja Bernhard und deren Kollege Tarek Leitner mit dem Team in die Kamera.

