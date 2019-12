Maturaball erstmals im Meierhof

Erstmals seit 35 Jahren wird der Maturaball der Gymnasiasten nicht in der Schule, sondern im Meierhof des Stiftes Schlägl veranstaltet. Der Grund für den Ortswechsel liegt in der sanierten Bezirkssporthalle, die für den Maturaball nicht mehr zur Verfügung steht. Der Abend, der unter dem Ballmotto "Apollo 2020 – Mission completed" steht, verspricht wie gewohnt ein abwechslungsreiches Programm und hat für alle Gäste etwas zu bieten: festliches Ambiente im Saal mit Liveband und großem Tanzparkett, ausreichend Sitzgelegenheiten und natürlich auch Bars und eine Disco im Gewölbe.

Schon der nächste Ball könnte wieder in Rohrbach stattfinden: Die derzeitigen siebten Klassen überlegen, den Ball auf Anfang Oktober vorzuverlegen und die Disco in einem Partyzelt unterzubringen. Der diesjährige Ball im Meierhof findet am 4. Jänner um 20 Uhr statt. Vorverkauf: 20 Euro (Raiba).