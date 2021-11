ROHRBACH. Aufgrund der hohen Infektionszahlen und der steigenden Zahl an stationären Covid-19-Patienten ist es nicht mehr möglich, in den Spitälern alles gleichzeitig zu machen. Deswegen werden geplante Operationen, Tageskliniken und Ambulanzen auch im Klinikum Rohrbach reduziert oder verschoben.

Keine Abteilung geschlossen

„Bei uns im Klinikum Rohrbach wurden bis jetzt keine Abteilungen geschlossen, aber selbstverständlich müssen Betten für Covid-Patienten vorgehalten werden. Eineinhalb Stationen sind bei uns im Klinikum derzeit ausschließlich mit Covid-Patienten belegt, auf der Intensivabteilung haben wir die Vollauslastung mit Covid-Patienten erreicht“, sagt der Oberarzt. In Rohrbach sind derzeit alle Patienten auf der Intensivstation ungeimpft. Die geimpften positiven Patienten, die spitalspflichtig werden, haben fast ausnahmslos eine oder mehrere schwere Grunderkrankungen oder sind abwehrgeschwächt.

Operationen verschoben

Der ganze tägliche Ablauf im Klinikum Rohrbach ist also erneut geprägt von der aktuellen Corona-Pandemie. Im Klinikum gilt, wie in allen Krankenhäusern Oberösterreichs, aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen und der damit einhergehenden steigenden Zahl an Covid-19-Patienten, der Krisenmodus.

„Wir befinden uns ständig in Abstimmung mit allen anderen Spitälern und dem Landeskrisenstab. Dadurch und durch unsere hausinternen Planungen und Vorkehrungen sind wir gut auf die Versorgung von Covid-19-Patienten vorbereitet. Dennoch bereiten uns die steigenden Infiziertenzahlen große Sorge“, sagt Wolfgang Tenschert, Ärztlicher Direktor am Klinikum Rohrbach.

Noch werden selbstverständlich sämtliche Notfälle, akute Verletzungen und Erkrankungen weiterhin versorgt. Auch die Betreuung von Krebspatienten, sowohl konservativ als auch operativ, wird aufrechterhalten.

Mitarbeiter am Anschlag

Die Mitarbeiter des Klinikums Rohrbach sind durch die aktuelle Lage in ihrem Arbeitsalltag einmal mehr besonders gefordert. „Die Situation ist bereits jetzt herausfordernd. Aufgrund der derzeit vorliegenden Prognosemodelle ist für die nächsten Tage und Wochen von einem weiteren rasanten Anstieg der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenanstalten auszugehen. Damit werden wir vor noch größere Herausforderungen gestellt. Deshalb appellieren wir dringend an die Bevölkerung, die entsprechenden Maßnahmen einzuhalten und sich impfen zu lassen“, sagt Tenschert und bittet eindringlich, sich besonnen und risikoangepasst zu verhalten.

Außerdem: „Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen braucht es nach wie vor die Unterstützung aller, indem wir das gegebene Impfangebot wahrnehmen, aufeinander achtgeben und das Risiko einer weiteren Ausbreitung damit reduzieren“, so der Mediziner. Ganz wichtig: „Mit Verdacht auf Corona sollen Menschen nicht selbstständig das Krankenhaus oder den niedergelassenen Arzt aufsuchen, sondern sich telefonisch beim Hausarzt oder bei der Rufnummer 1450 melden.“