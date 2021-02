Im Lockdown ein Buch geschrieben

Wer ihre Bücher kennt, weiß natürlich, dass auch ein Verbrechen nicht fehlen darf. "Ich habe den Lockdown genützt, um ein Buchprojekt fertigzustellen, das wieder in Großbritannien – hauptsächlich in London und Schottland – spielt", sagt sie. In "Elsternherz" geht es um Claudia Duncan, die des Diebstahls bezichtigt wird und dann notgedrungen – ohne Job und Geld – bei ihrer Schwester Maggie Zuflucht suchen muss. Die Schwestern teilen ein dunkles Geheimnis, dessen Aufdeckung das Leben beider zerstören kann.

"Elsternherz" wird bei Neobooks verlegt und ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich.