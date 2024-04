Mühlviertel Volleys bleiben trotz Sieg in Relegation in der zweiten Bundesliga

Ein 3:0 Heimsieg der Bundesliga-Damen gegen TUS Bad Radkersburg beschloss am Samstagabend die bislang erfolgreichste Saison in der noch kurzen Vereinsgeschichte der Mühlviertel Volleys. Die Mühlviertlerinnen gewannen somit die Relegation für den Aufstieg in die 1. Bundesliga vor den beiden Erstliga-Mannschaften Bisamberg/Hollabrunn und Purgstall.

Trotz dieser beeindruckenden Bilanz wird das Perger Team auch die kommende Saison in der zweithöchsten Spielklasse bestreiten. "Wir haben bereits nach dem Grunddurchgang gemeinsam mit dem Team entschieden, dass wir, sollten wir die sportliche Relegation schaffen, heuer noch nicht in die erste Bundesliga aufsteigen werden", sagt Sportchef Josef Trauner.

Die Saisonbilanz des Teams von Coach Lydia Trauner kann sich sehen lassen. Im Grunddurchgang wurde mit zwölf Siegen und nur vier Niederlagen die Basis für die Teilnahme zur Relegation um den Aufstieg in die 1. Bundesliga gelegt. Dort folgten weitere neun Siege und nur eine Niederlage. Lydia Trauner: "Wir sind in diese Saison gestartet, um die Relegation zu schaffen. Vier 15-jährige Spielerinnen konnten wir an das Niveau der 2. Bundesliga heranführen. Mit dieser Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen haben wir jetzt ein erfolgreiches Team geformt, mit dem wir noch viel vorhaben."

Drei Leistungsträgerinnen sagen adieu

Soll heißen: Im kommenden Jahr will man sich den Schliff holen, um erstligatauglich zu werden. "Der Kader für die neue Saison ist fast komplett. Leider werden mit Paulina Surowka, Linda Burgstaller und Sarah Berger drei Spielerinnen des Erfolgskaders nicht mehr dabei sein", sagt Josef Trauner. Dieses Trio habe heuer wesentlich zum Erfolg des Teams beigetragen. Zudem bedankt sich Trauner auch bei den Sponsoren des Vereins: "Ohne sie wäre eine so erfolgreiche Vereinsarbeit nicht möglich."

Bevor es bei den Mühlviertel Volleys endgültig in die Sommerpause geht, steht noch ein Turnierhöhepunkt in der Donauwell Arena auf dem Programm: Am 11./12. Mai werden in Perg Österreichs beste U14-Burschtenteams um den Staatsmeistertitel rittern.

