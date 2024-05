Am Donnerstag wurde in Laakirchen an der Westautobahn eine 400-kW-Ladesäule für Elektro-Lkw von OMV und Siemens in Betrieb genommen. Das ist aktuell die Obergrenze der Ladeleistung und zeigt in die Richtung, in die sich der Transport von Gütern auf der Straße in den nächsten Jahren entwickeln muss und wird: E-Mobilität.