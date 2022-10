Hausgeburt professionell gemeistert

Vieles im Leben geht schneller als geplant – so auch die Geburt von Jonas, der Mitte September keine Zeit verlieren wollte. Der junge Erdenbürger hielt dabei nicht nur seine Eltern auf Trab, sondern auch die alarmierten Rettungssanitäter Lukas und Thomas von der Ortsstelle Waldhausen. Das Baby kam um 09.46 Uhr zu Hause zur Welt. Alles lief gut, die Sanitäter konnten bei der Hausgeburt professionelle Unterstützung geben, sodass der nachalarmierte Notarzt aus Ybbs/Persenbeug lediglich eine routinemäßige Versorgung von Mutter und Kind leisten musste. Nur wenige Minuten alt, gab es gemeinsam mit Mama Michaela die erste Fahrt mit einem Rettungswagen – die Reise ging wohlauf in das Landesklinikum Melk zur weiteren Untersuchung.

„So ein Erlebnis ist in der Realität ganz anders, als man es sich immer vorstellt. Auch wenn es kurzfristig eine stressige Situation ist, ist eine Geburt ein tolles Ereignis für einen Sanitäter“, beschreiben die beiden Sanitäter Lukas ihr Erlebnis. „Auch wenn Geburten nicht auf der Tagesordnung unserer Sanitäterinnen und Sanitäter stehen, so sind sie ein wichtiger Teil unserer Ausbildung und unserer laufenden Schulungen. Somit wissen unsere Einsatzkräfte jederzeit, was zu tun ist,“ lobt Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer die Professionalität seiner Rettungskräfte.

Stellvertretend für die gesamte beteiligte Rotkreuz-Mannschaft besuchten Rettungssanitäter Lukas Leitner, Ortsstellenleiter Lukas Palmanshofer, seine Stellvertreterin Romana Katzengruber und Dienstführender Stephan Leimhofer die Familie zuhause in St. Oswald, um nochmals zur Geburt zu gratulieren. Neben einem Geschenk für die Familie gab es auch für die Rotkreuz-Mannschaft ein großes Dankeschön für die tolle Betreuung während der Geburt. „Weil alles so plötzlich passiert ist, waren wir besonders froh, dass die Hilfe schnell da war,“ erzählen die Eltern Michaela und Martin.