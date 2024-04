Glorious Bastards: "Am Wochenende sind wir noch immer ein Geheimtipp"

Mit einer Reihe von Veranstaltungen will sich das Glorious Bastards am Loxone-Campus in Kollerschlag noch mehr in die Region einbringen als bisher. "Viele glauben noch immer, das Restaurant ist nur für Hotelgäste", sagt Hotelmanager Dominik Schwarzenberger und lädt gleichzeitig ein, das Bastards zu besuchen. Ein Reigen an Veranstaltungen soll vor allem Gäste aus der ganze Region ansprechen.

"An Wochentagen haben wir eine gute Auslastung, weil auch viele Schulungsgäste da sind. Aber am Wochenende sind wir immer noch fast ein Geheimtipp", sagt Dominik Schwarzenberger, ein erfahrener Hotelmanager. Ein erstes besonderes Angebot gibt es bis Ende August für alle Mittagsgäste an Wochenenden, die mit einem Elektrofahrzeug anreisen. Diese können von Freitag bis Sonntag während des Essens im Glorious Bastards ihr Elektroauto kostenlos an einer der Wallboxes laden. "Wir wollen die gewonnene Sonnenenergie an unsere Gäste weitergeben, anstatt sie um ein paar Cent ins Netz einzuspeisen", sagt Schwarzenberger.

Daneben gibt es einen Muttertagsbrunch (12. Mai, von 9 bis 14 Uhr) und die Terrasse wird jeden Samstag zur eine Cocktaillounge umfunktioniert. Von 12 bis 20 Uhr gibt es dann besondere Angebote.

Auch die anstehende Europameisterschaft will man nutzen, um zusätzliche Gäste nach Kollerschlag zu locken. Zu den Österreich-Spielen wird das Auditorium für Fußballfans geöffnet und die Matches der rot-weiß-roten Elf sowie ausgewählte Topspiele übertragen (17. Juni, 21. Juni, 25. Juni). Dabei lässt sich durchaus auch das ein oder andere Freibier abstauben: "Wenn eine Rote Karte verteilt wird, gibt es eine Runde Seiterl aufs Haus."

Trainieren in Kollerschlag

Im Sommer ist auch geplant, dass Profi-Fußballclubs ihre Trainingslager im Kollerschlager Hotel verbringen. Sowohl Bundesliga-Clubs aus Tschechien als auch aus Deutschland sind interessiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper