Baum stürzte auf Pkw: Fahrzeuglenker verletzt

Ein 47-jähriger Mann und sein 17-jähriger Sohn waren mit einem Kastenwagen am Sonntagabend auf einem Güterweg in Richtung Auberg unterwegs. Aufgrund eines umgestürzten Baumes, der quer über der Fahrbahn lag, wich der 47-jährige Fahrzeuglenker über eine Wiese aus. Bedingt durch das verheerende Unwetter und den starken Wind prallte im selben Moment ein etwa 25 Meter hoher Baum auf das Fahrzeugdach. Dabei wurde der Kastenwagen in eine Böschung geschleudert und kam schließlich dort zum Stillstand.

Der 47-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Glücklicherweise konnte der Mann aber von seinem Sohn und einem Anrainer aus dem Pkw befreit werden. Der 47-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Rohrbach gebracht. Die umgestürzten Bäume wurden bereits von der Feuerwehr Auberg entfernt.