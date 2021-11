Exklusive Führung für Schulklasse in Albertina

Ihr aus Syrien stammender Kunsterzieher Judy Mardnli, der in Oberösterreich auch als freischaffender Künstler tätig ist, hatte Zeichnungen der Jugendlichen, die sie als Kopien der Gemälde von Amedeo Modigliani angefertigt hatten, an die Albertina in Wien geschickt. Dort läuft aktuell eine große Modigliani- Ausstellung. Die Leitung der Albertina war von den eingesandten Werken der jungen Künstlerinnen und Künstler aus dem Mühlviertel dermaßen beeindruckt, dass sie spontan eine Gratisführung im renommierten Kunsthaus in der Wiener Innenstadt für die Schüler aus Königswiesen anbot.

Da dieses Vorhaben aufgrund der Anreise und der Pandemie schwierig umzusetzen war, wurde kurzerhand beschlossen, die Belohnung in eine Zoomführung umzuwandeln. So genossen die Mittelschüler eine exklusive Liveführung über die Plattform Zoom in der Albertina, bei der auch die eine oder andere Besonderheit des Museums und der hier gezeigten Werke zur Sprache kam. Den Jugendlichen hat diese einmalige Form der Kunstvermittlung recht gut gefallen. Somit stieg bei vielen die Motivation, tatsächlich einmal ein Kunstmuseum zu besuchen.