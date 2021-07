Elisabeth Teufer einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin gewählt

Die Weichen für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 26. September stellte am Wochenende die ÖVP Freistadt. Beim Stadtparteitag erhielt Bürgermeisterin Elisabeth Teufer 100 Prozent der Stimmen und wurde damit einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt. In ihrer Dankesrede zeigte sich Teufer über das große Vertrauen erfreut und betonte, dass man als Partei nur geschlossen erfolgreich sein könne. Diese Geschlossenheit nach außen zu demonstrieren, war oberstes Prinzip in der Regie des Parteitags, nachdem Mitte Juni die Rücktritte von Klubobmann Ulrich Eder und vor allem von Stadtrat Dietmar Weinzinger der Partei unliebsame Schlagzeilen beschert hatten.

In ihrer Antrittsrede als Spitzenkandidatin verwies Bürgermeisterin Teufer auch darauf, dass man in Freistadt gemeinsam viel weitergebracht habe. Dies gelte vor allem für die Ansiedelung neuer Firmen, die Schaffung von leistbarem Baugrund für Jungfamilien und den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen.