Das Virus legt soziale Dienste nicht lahm

Auch wenn sich seit gut einem Monat unser aller Leben nur noch um die Eindämmung von Covid19 zu drehen scheint und Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz derzeit gefordert sind wie selten zuvor: Trotz aller Widrigkeiten wird auch jetzt nicht darauf vergessen, Menschen in Not und sozial Schwache zu unterstützen und sie bei der Bewältigung dieser Krise zu begleiten. In der Perger Bezirksstelle des Roten Kreuzes wird alles daran gesetzt, um Dienstleistungen wie die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste, Essen auf Rädern oder den Rotkreuz-Markt aufrecht zu erhalten.

So sind beispielsweise die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste Tag für Tag unterwegs, um den Menschen in den eigenen vier Wänden die notwendige Betreuung und Pflege zukommen zu lassen. Auch die Beratungsstellen sind für hilfesuchende Menschen telefonisch erreichbar. Die sechs Sozialberatungsstellen im Bezirk Perg stehen zu den üblichen Bürozeiten für Beratungen und Informationen zur Verfügung. Zudem steht die Demenzberatungsstelle Betroffenen und Angehörigen jederzeit bei Fragen zur Seite.

Einrichtungen wie das Seniorentageszentrum mussten aufgrund der Kontaktbeschränkungen zwar ihre Pforten schließen, was aber keinesfalls bedeutet, dass die Betreuten derzeit auf sich allein gestellt sind, wie Elfriede Reindl, Leiterin der Sozialen Dienste im Roten Kreuz Perg, betont: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in regelmäßigem telefonischen Kontakt mit den Tagesgästen und deren Angehören.“

Zustelldienst im Rotkreuz-Markt

Ein wichtiger Dienst, um die Grundversorgung in diesen Wochen aufrecht zu erhalten, ist das Essen auf Rädern. Das Essen wird aktuell zwar kontaktlos zugstellt, es wird aber dennoch täglich darauf geachtet, ob es den Essensbeziehern auch wirklich gut geht. Auch der Rotkreuz-Markt in der Naarnerstraße ist gerade jetzt für Menschen mit geringem Einkommen eine wichtige Stütze. Eine besondere Herausforderung stellt hier die Unterstützung einkommensschwacher Bezieher über 70 Jahre dar: Um sie weiterhin mit Waren aus dem Markt versorgen zu können, werden verstärkt Zustellungen mit dem mobilen Rotkreuz-Markt durchgeführt.

„Ich möchte mich für die großartige Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung bedanken!“, sagt der Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Perg, Christian Geirhofer: „In den vergangenen Wochen haben uns viele Angebote von Menschen erreicht, die sich für das Rote Kreuz freiwillig engagieren möchten.“ Diese Personen könne man gerade bei den Stützpunkten für Essen auf Rädern oder dem Rotkreuz-Markt gut einsetzen. Weitere Interessenten zur freiwilligen Mitarbeit können sich jederzeit unter 0664 / 8874905 melden.