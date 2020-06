"Bitte nicht auf regionale Dienstleister vergessen"

"Es ist im Zusammenhang mit der Krise immer viel von regionalen Produkten die Rede. Das ist auch gut. Ich möchte aber in Erinnerung rufen, dass es auch regionale Dienstleister wie mich gibt", sagt Klara Pöschl, die in Rohrbach die Model-Agentur "Look for Models" betreibt. Als begeisterte Wirtschaftskammer-Netzwerkerin weiß sie, dass sich vor allem auch Unternehmer untereinander helfen können. "Wir Unternehmer müssen uns nun gegenseitig mehr denn je unterstützen, weil wir außergewöhnliche Firmen in unserer schönen Region haben", sagt Pöschl und ist überzeugt: Für zusätzliche Werbemaßnahmen oder Medienauftritte könne man doch auch vermehrt regionale Models buchen. "Gerade im Tourismus oder im Bereich der Heimatwerbung kommt es doch auf authentische Models an", sagt die Agenturchefin und spricht dabei für ihre Schützlinge aus der Region, die natürlich Corona-bedingt auch eine Flaute in den Buchungen erleben.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.