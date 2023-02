Ab Ende Februar zusätzliche Busse für Mühlviertler Pendler

Mehr als 12.000 Pendler sind täglich in den Bussen des OÖ. Verkehrsverbundes (OÖVV) nach Linz unterwegs. Mit einem Anteil von 40 Prozent stellen Erwerbstätige aus dem Mühlviertel den größten Anteil unter den Berufs-Pendlern nach Linz dar. Nicht umsonst gehören die Linien aus dem Mühlviertel zu den am besten ausgelasteten Busverbindungen in ganz Oberösterreich. Diese Verbindungen wird der Verkehrsverbund in den kommenden Wochen weiter stärken. In zwei Etappen sollen nach den Semesterferien sowie unmittelbar nach Ostern zusätzliche Angebote in Kraft treten.

Die Erweiterungen betreffen vor allem die Verbindungen von Rohrbach-Berg, Bad Leonfelden, Gallneukirchen, Hagenberg, Freistadt und Königswiesen in die Landeshauptstadt. Insgesamt werde das Fahrplanangebot um 300.000 Buskilometer jährlich ausgebaut, teilten Infrastruktur- und Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FP) und der Geschäftsführer des Oö Verkehrsverbunds, Herbert Kubasta, am Wochenende per Aussendung mit. Damit werde der konsequente Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots in Oberösterreich weiter vorangetrieben. „Seit 2018 fließen mehr Landesbudgetmittel in den öffentlichen Verkehr als in den Straßenbau. Damit setzen wir ein klares Zeichen Richtung Mobilitätswende, ohne dabei die Umsetzung wichtiger Straßenbauprojekte hintanzustellen“, sagt Steinkellner.

Dass sich die jetzige Erweiterung auf die Bezirke Freistadt, Urfahr-Umgebung und Rohrbach konzentriert, hat damit zu tun, dass – wie in den OÖN im November berichtet – im Bezirk Perg für 2024 ohnehin eine völlige Neuausschreibung des gesamten Linienbündels bevorsteht. Diese wird derzeit vorbereitet.

Nachdem der Regionalbusverkehr bereits im vergangenen Jahr Rekordwerte bei den Fahrgastzahlen erzielt hatte, rechnen die Verantwortlichen des Verkehrsverbunds ab März mit einer weiteren Steigerung: Ab dann sei nämlich das gegenüber den derzeit geltenden Tarifen noch einmal deutlich günstigere Klimaticket Oberösterreich verfügbar.

Diese Steigerungen auch mit zusätzlichen Angeboten zu bedienen, komme angesichts des auch bei den Busunternehmen grassierenden Personalmangels einem Kraftakt gleich, sagt OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta: „Damit wir diese Verbesserungen umsetzen können, braucht es nicht nur die entsprechenden finanziellen Mittel, sondern auch Verkehrsunternehmen, die diese Leistungserweiterungen umsetzen können.“ Dass dieser Schulterschluss mit den Verkehrsunternehmen gelungen sei, sei in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich.

Die Fahrplanänderungen im Detail

Linien 310,311,312

Auf Grund der Sperre der Anschlussstelle Linz Dornach entfällt bei den Linien 310,311 und 312 die Bedienung der Haltestellen Linz Altenberger Straße B125 und Linz Steg. Bitte benützen Sie als Ersatz die Haltestelle Linz Linke Brückenstraße und informieren Sie sich über die geänderten Busverbindungen. Mit den Kursen 310/925 und 311/932 werden zwei neue Verbindungen von Freistadt nach Linz (06.35 Uhr) und von Linz nach Freistadt (07.45 Uhr) angeboten. Das Fahrplanangebot auf den Linien 310, 311 und 312 wird durch neue Busverbindungen erweitert:

09.35 Uhr Freistadt – Linz (Linie 312)

12.15 Uhr Linz – Freistadt (Linie 310)

13.10 Uhr Freistadt – Linz (Linie 310)

14.15 Uhr Linz – Freistadt (Linie 310)

15.52 Uhr Freistadt – Hagenberg – Linz (Linie 311)

17.33 Uhr Linz – Freistadt (Linie 311)

21.05 Uhr Götschka – Linz (Linie 311)

21.00 Uhr Linz – Götschka (Linie 311)

22.00 Uhr Linz – Götschka (Linie 311)

15.36 Uhr Hagenberg Agrarbildungszentrum – Linz (Linie 311)

07.45 Uhr Gallneukirchen – Linz via Pfarrfeld (312)

Samstagsverbindung 07.10 Uhr Linz – Gallneukirchen (Linie 312)

Samstagsverbindung 07.15 Uhr Gallneukirchen – Linz (Linie 312)

Auf den drei Linien kommt es zu Anpassungen der Abfahrzeiten und den Fahrzeitprofils. Bei Kurs 119 der Linie 310 (neue Abfahrtszeit 09.10 Uhr!!) entfällt die Bedienung von Neumarkt. Kurs 923 der Linie 310 wird durch den neuen Kurs 312/937 via Gallneukirchen ersetzt.

Bei den Kursen 102 und 104 der Linie 311 entfällt die Bedienung der Haltestelle Linz Hessenplatz.

Bei den Kursen 106 und 108 der Linie 311 werden die Haltestellen im Gemeindegebiet Hagenberg „nur zum Aussteigen“ bedient.

Bei den Kursen 136,138,135 und 137 der Linie 311 wird der Bus über die Nibelungenbrücke anstelle der JKU geführt.

Die Kurse 109 und 111 der Linie 311 werden bis Freistadt Böhmertor rückverlängert.

Kurs 118 der Linie 312 fährt mit geändertem Fahrzeitprofil und Haltemuster neu über Gallneukirchen Pfarrfeld.

Bei Kurs 144 der Linie 312 entfällt die Bedienung der Haltestelle Mittertreffling Ort/B125 aus Mangel an Bedarf. Ersatz durch die Linie 316.

Bei Kurs 101 der Linie 312 entfällt die Routenführung via Mittertreffling.

Bei den Kursen 103-115 der Linie 312 erfolgt eine Vereinheitlichung des Fahrzeitprofils im Abschnitt Gallneukirchen – Linz.

Kurs 117 der Linie 312 wird durch den neuen Kurs 933 ersetzt.

Kurs 119 der Linie 312 wird bis Radingdorf Gewerbegebiet zurückverlängert. Auf den Linien 312 und 310 wird im Zuge der Errichtung des neuen Gewerbegebiets die Haltestelle Freistadt P+R Süd regulär bedient, der Bedarfshalt entfällt.

Linie 314:

Aufgrund der Sperre der Anschlussstelle Linz Dornach entfällt bei den Kursen Richtung Linz die Bedienung der Haltestellen Linz Altenberger Straße (B125) und Linz Steg.

Es werden neue Busverbindungen ins Angebot aufgenommen:

13.40 Uhr Linz JKU – Alberndorf

Samstagsverbindung 07.45 Uhr Gallneukirchen – Linz

Samstagsverbindung 16.35 Uhr Linz – Gallneukirchen

Samstags gibt es 4 neue Busverbindungen je Richtung zwischen Linz und Pröselsdorf

Auf allen Kursen Richtung Alberndorf erfolgt eine Fahrzeitkürzung zwischen Spattendorf und Rinzendorf.

Kurs 106 wird um 30 Minuten später gelegt und fährt neu um 09.35 Uhr ab Linz Hbf.

Kurs 136 um 18.38 Uhr von Gallneukirchen nach Alberndorf entfällt mangels Bedarf.

Bei allen Kursen Richtung Linz erfolgt eine Anpassung bzw. Kürzung des Fahrzeitprofils zwischen Schweinbach B125/Abzw. Ort und Linz Altenberger Straße.

Die Kurse 113 und 115 werden um 30 Minuten später gelegt. Neue Abfahrtszeiten: 08.27 Uhr und 10.27 Uhr in Alberndorf.

Linien 315,316

Auf allen Kursen der Linien 315 und 316 kommt es zu geringfügigen Änderungen der Abfahrtszeiten und des Fahrzeitprofils.

Mit Kurs 157 wird um 04.50 Uhr auf der Linie 315 ein neuer Frühkurs von Gallneukirchen nach Linz angeboten.

Um 05.40 Uhr fährt ein neuer Frühkurs der Linie 315 von Linz nach Gallneukirchen.

Mit Kurs 158 der Linie 315 wird um 09.10 Uhr ein neuer Kurs von Linz nach Gallneukirchen ins Angebot aufgenommen.

Mit den Kursen 132, 125 und 134 der Linie 316 sowie Kurs 160 der Linie 315 werden 4 neue Kurse angeboten:

09.21 Uhr Pregarten Bahnhof – Hagenberg Agrarbildungszentrum

09.30 Uhr Hagenberg Agrarbildungszentrum – Gallneukirchen

10.10 Uhr Linz – Gallneukirchen

11.00 Uhr Gallneukirchen - Hagenberg

Die Kurse 116, 120 und 124 der Linie 315 werden bis Linz Hbf rückverlängert.

Kurs 109 der Linie 315 entfällt.

Kurs 104 der Linie 315 wird nun auch an schulfreien Werktagen bis Pregarten durchgebunden.

Kurs 130 der Linie 316 fährt nun von Montag bis Freitag, wenn Werktag, der Fahrtweg wird über Pregarten Schulzentrum geändert.

Die Kurse 116, 124 und 111 der Linie 315 verkehren nun von Montag bis Freitag wenn Werktag.

Bei Kurs 101 der Linie 316 entfällt die Bedienung der Haltestelle Pregarten Schulzentrum. Die Abfahrt des Kurses wird auf 06.43 Uhr später gelegt.

Kurs 103 fährt von Montag bis Freitag wenn Werktag. Die Bedienung der Haltestelle Pregarten Schulzentrum entfällt und die Abfahrt des Kurses wird auf 07.43 Uhr später gelegt.

Mit Kurs 123 um 08.30 Uhr wird auf der Linie 316 ein neuer Kurs von Hagenberg Agrarbildungszentrum nach Gallneukirchen (und weiter nach Linz, Linie 315) angeboten.

Mit den Kursen 159,161 und 163 um 08.55 Uhr, 09.55 Uhr und 10.55 Uhr werden 3 neue Kurse von Gallneukirchen nach Linz ins Fahrplanangebot aufgenommen.

Die Kurse 121 und 125 der Linie 315 werden bis Linz Hbf (rück-)verlängert.

Kurs 125 fährt nun von Montag bis Freitag wenn Werktag.

Die Kurse 105 und 133 fahren ab 26.03.2023 von Montag bis Freitag, wenn Werktag.

Aufgrund der Aufsaisonierung der Kurse 907 und 908 entfallen die Kurse 107 und 108 der Linie 315.

Linie 317

Kurs 104 um 12.35 Uhr von Gallneukirchen nach Riedegg entfällt mangels Bedarf.

Kurs 108 beginnt neu um 14.27 Uhr in Gallneukirchen Schule, die Haltstelle Gallneukirchen Marktplatz entfällt.

Linie 319

Die Haltestellen Mittertreffling Ort/B125, Innertreffling Am Teich, Holzwiesen b. Gallneukirchen, Unterweitersdorf Feuerwehr und Radingdorf Gewerbegebiet werden mangels Bedarfs durch die Linie 319 nicht mehr bedient.

Alle Wechselschichtkurse in Fahrtrichtung Windhaag werden ab Linz voestalpine/Busterminal rückverlängert.

Zur Entlastung der Linie 329 bedient der Kurs 101 die Haltestelle Grünbach b.Fr. Marktplatz, Grünbach b. Fr. Schlag, Grünbach b. Fr. B38/Abzw. Ort sowie Freistadt Graben. Neue Abfahrtszeit in Grünbach b.Fr. Marktplatz um 04.03 Uhr. Retour wird der Kurs 104 bis zur Haltestelle Grünbach b. Fr. Marktplatz verlängert.

In Richtung Windhaag bei Freistadt werden die Haltestellen ab Freistadt Böhmertor nur zum Aussteigen bedient.

Linie 326

Auf allen Kursen erfolgt eine Fahrzeitkürzung bzw. Anpassung der Fahrzeit im Gebiet Rainbach und Dorf Leopoldschlag.

Linie 327

Die Kurse 114, 116 (17.45 Uhr und 18.45 Uhr ab Freistadt), 117 und 119 (17.14 Uhr und 18.14 Uhr ab Windhaag) werden bis Mairspindt bei Windhaag (rück-) verlängert. Neue Abfahrtszeiten in Mairspindt: 17.11 Uhr und 18.11 Uhr.

Linien 340,341,342

Aufgrund der Sperre der Anschlussstelle Linz Dornach entfällt auf allen Kursen der Linien 340 und 341 vorübergehend die Bedienung der Haltestellen Linz

Altenberger Straße (B125) und Linz Steg. Bitte benützen Sie als Ersatz die Haltestelle Linz Linke Brückenstraße und informieren Sie sich über die geänderten Linienbusverbindungen.

Bei Kurs 103 der Linie 342 (06.51 Uhr Königswiesen – Perg) wird die neue Haltestelle Königswiesen Neue Heimat Nord in den Fahrplan aufgenommen.

Die Haltestelle Königswiesen Lindner wird in Königswiesen Neue Heimat Süd umbenannt.

Linie 343

Mit Kurs 133 wird um 07.43 Uhr ein neuer Bedarfskurs von Pregarten Bahnhof nach Hagenberg Agrarbildungszentrum angeboten.

Bei Kurs 101 (05.55 Uhr ab St. Leonhard) ändert sich aufgrund der Sperre der Anschlussstelle Dornach der Laufweg und die Bedienung der Haltestelle Linz Altenberger Straße entfällt. Die Fahrzeit wird angepasst.





Linie 346

Alle Wechselschichtkurse in Fahrtrichtung Weitersfelden werden bis Linz voestalpine/Busterminal rückverlängert. Neue Abfahrtszeiten: 05.41 Uhr, 13.41 Uhr und 21.41 Uhr.

Öffi-Ausbau im Detail ab 9.April im Bezirk Rohrbach und Bad Leonfelden

Linien 230, 231

An Schultagen zusätzliche Frühverbindung Neufelden 06:32 – Linz

An Werktagen zusätzlicher Schnellkurs Linz 12:16 – Rohrbach sowie Schnelle Nachmittagsverbindung Rohrbach 16:25 – Linz

Taktverdichtungen auch an Ferien sowie an Samstagen

Linien 270, 279

Taktverdichtung auf Linie 270: somit auch tagsüber durchgehender Halbstundentakt zwischen Linz und Bad Leonfelden

Verstärkung der Schichtbusverbindung Linz Chemiepark (ca. 16:05) – Linz Hafen – Bad Leonfelden – Haslach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.