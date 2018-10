St. Thominger Zimmerer misst sich bei EM mit den Besten seiner Zunft

ST. THOMAS AM BLASENSTEIN. Tobias Hintersteininger tritt für Holzbau Buchner bei Europameisterschaft in Luxemburg an

16 Kollegen werden Hintersteininger vor Ort die Daumen drücken. Bild: Buchner

Er ist 22 Jahre alt und fühlt sich bereits seit seiner Schulzeit mit dem Baustoff Holz verbunden: Vor fünf Jahren stieg Tobias Hintersteininger deshalb als Zimmererlehrling bei Holzbaumeister in Unterweißenbach ein.

Mittlerweile zählt der St. Thominger zu den Besten seiner Zunft: Bereits als Lehrling belegte er beim Bundeswettbewerb den ersten Platz. Vor zwei Jahren erreichte er dann in Salzburg den Staatsmeistertitel der Zimmerer. "Dass ich mit meinen Händen so schöne und ökologisch wertvolle Häuser schaffen kann, ist für mich jedes Mal wieder ein großes Erlebnis. Und mein Ansporn ist immer gewesen, dass ich mein Handwerk so richtig gut können möchte", sagt Hintersteininger über seine tägliche Arbeit als Zimmerer.

Fanclub fährt nach Luxemburg

Von heute bis Sonntag geht Tobias Hintersteininger bei der Europameisterschaft der Zimmerer als Vertreter Österreichs an den Start. Begleitet wird er dabei von 16 hochmotivierten Kollegen aus dem "Buchner Fanclub". "Wir hoffen, dass Tobias auch bei der EM wieder ganz vorne mit dabei ist und drücken für ihn ganz fest die Daumen", fiebert Buchner-Geschäftsführer Christian Buchner mit seinem talentierten Jungzimmerer.

Das Unterweißenbacher Unternehmen unterstützte Hintersteininger bestmöglich in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das begann dabei, dass ihm für das Training Übungsmaterial zur Verfügung gestellt wurde. Außerdem verbrachte Hintersteininger mehrere Arbeitstage zur EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft in Graz. "Das Wichtigste aber ist sein eigener Fleiß und sein Ehrgeiz, den er jeden Tag durch seine Arbeit auf unseren Baustellen unter Beweis stellen kann", sagt Lehrlingsausbildner Philipp Katzenschläger.

Abfahrt um zwei Uhr früh

Der Buchner-Zimmermeister coacht seinen jungen Kollegen und führt auch den recht umfangreichen Fankreis an, der Tobias in Luxemburg anfeuern wird. Denn am entscheidenden Finaltag wird Hintersteininger vor Ort auf die Unterstützung seiner Kollegen zählen können. Um rechtzeitig in Luxemburg zu sein, werden 16 Arbeitskollegen übermorgen, Samstag, um zwei Uhr früh eine rund zehnstündige Fahrt antreten. Und einig sind sich die Fans in einer Sache: Welcher Platz auch immer für Tobias herausschauen wird – gefeiert wird auf alle Fälle. Denn schon allein sein Dabeisein bei diesem Bewerb ist den Mühlviertlern die weite Reise wert.

