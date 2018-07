Nostalgie-Mopedtreffen

PERG. Zweiräder-Oldtimer-Fahrt von Perg nach Wallsee.

Puch, Lohner, HMW und viele weitere legendäre Zweirad-Marken können diesen Samstag beim Nostalgie-Mopedtreffen in Perg bewundert werden. Ab 8 Uhr Früh werden die Besitzer der wertvollen Zweiräder vor dem Privatmuseum von Josef "Oldy Kai" Kaimüller in der Perger Gartenstraße eintreffen. Bei Musik aus den 1950er- und 1960er-Jahren bleibt Zeit für einen Museumsrundgang und so manches Benzingespräch, ehe man sich um 10.30 Uhr zur gemeinsamen Ausfahrt aufmacht. Die Tour führt über die Donau nach Wallsee, wo im Fischerparadies ein Mittagessen angesetzt ist. Der gemütliche Abschluss mit Urkunden-Verleihung und Tombola findet am Nachmittag beim Mostheurigen Gassner in Naarn statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema