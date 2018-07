Landtag beschloss Projekt Donaubrücke Mauthausen

MAUTHAUSEN. Oberösterreich übernimmt 55 Prozent der Baukosten. ÖBB-Aktion während Sanierung der alten Brücke.

Einstimmig erfolgte der Landtags-Beschluss für den Bau einer neuen Donaubrücke Mauthausen. Bild: lebe

Wie erwartet hat der Oberösterreichische Landtag in seiner Sitzung vom vergangenen Donnerstag den Finanzierungsanteil für den Bau einer neuen Donaubrücke in Mauthausen beschlossen. Das Land übernimmt 55 Prozent der Errichtungskosten für die Brücke, die 700 Meter Flussabwärts der bestehenden Brücke gebaut wird. Die Gesamtkosten dafür sind mit 125 Millionen Euro veranschlagt.

Nach dem einstimmigen Beschluss bedankte sich Landtagspräsident Viktor Sigl bei den Landeshauptleuten Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner sowie den Landesräten Günther Steinkellner und Ludwig Schleritzko für deren Einsatz, schickte aber eine Bitte hinterher: „Ziehen wir alle an einem Strang und versuchen alles, die Verfahren effektiv und effizient abzuwickeln. Beauftragen wir unsere professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Optimierungsstrategie für die Verfahren zu erarbeiten, um so Zeit zu sparen – aber natürlich nicht auf Kosten der Qualität.“ Eine neue Grundlage dafür ist, das im Ministerrat beschlossene Standortsicherungsgesetz, welches die Verfahrensdauer der UVP künftig verkürzen kann.

Günstiger Bahn fahren während der Brückensperre

Dieses Wochenende tritt von Samstag 19 Uhr bis Montag 4 Uhr erstmals die Wochenend-Sperre aufgrund der Sanierung der bestehenden Brücke in Kraft. Nicht betroffen von der Sperre ist die Bahnverbindung zwischen Mauthausen und St. Valentin. Um während der Wochenend-Sperren den Umstieg auf die Bahn schmackhaft zu machen, starten die ÖBB deshalb eine Sommeraktion auf der Donauuferbahn. An Wochenenden gilt ein Einzelticket auf dieser Strecke als Tageskarte. Die Aktion läuft bis 30. September und gilt an allen Samstagen und Sonntagen in diesem Zeitraum. Sie gilt für alle OÖVV-Einzelfahrkarten (Vollpreis, Halbpreis und ermäßigt) und für ÖBB-Standardtickets, die aufgrund einer ÖBB Vorteils-Card gelöst werden.

