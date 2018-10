Bei diesem Derby jubelten die Mauthausener

MAUTHAUSEN. Mühlviertler Tischtennis-Asse beendeten das Oberösterreich-Derby gegen Walther Wels mit einem 4:1-Sieg.

Mauthausens Lu Kayjang durfte gegen Wels jubeln. Bild: Günther Iby

MAUTHAUSEN. Oft schon war die Askö Glas Wiesbauer Mauthausen in der Tischtennis-Bundesliga knapp dran an einem Sieg gegen Wels. Am Sonntag war es endlich soweit: Die Welser waren fällig. Simon Pfeffer war dabei mit zweieinhalb Siegen (Einzel gegen Deni Kozul und Adam Szudi, Doppel mit Kinz-Presslmayer gegen Plattner/Szudi) der Vater des 4:1-Erfolges. Aber auch der im Sommer verpflichtete Chinese Lu Kayjang präsentierte sich hervorragend und münzte seinen enormen Kampfgeist in einen klaren Sieg gegen Szudi um. Nach anfänglichen Eingewöhnungsproblemen dürfte sich der 16-jährige China-Legionär an das Niveau der Bundesliga gewöhnt haben. „Er spielt von Match zu Match besser“, freut sich auch Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer über die Leistungssteigerung seines Mannschaftskollegen.

Mauthausen verbesserte sich mit dem ersten Saisonsieg auf den siebenten Tabellenplatz. Am kommenden Sonntag treffen die Mühlviertler auswärts auf den Sechstplatzierten Wiener Neustadt.

