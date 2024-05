Leverkusen feierte Alonso und seine Unschlagbaren

Leverkusen feierte eine historische Saison: Eine ganze Spielzeit ohne Niederlage, das hat noch nicht einmal Rekordmeister Bayern München in seinen besten Zeiten geschafft. Und so war der erste Leverkusener Meistertitel auch für den früheren Welt- und Europameister Xabi Alonso etwas ganz Besonderes: "Diese Mannschaft hat sich in der Geschichte verewigt. So etwas ist nicht nur in Deutschland eine Ausnahme, sondern in ganz Europa."

"In Spanien gab es noch nie eine Mannschaft, die ungeschlagen geblieben ist. Wir erinnern uns an Arsenal vor 20 Jahren. Und in 20 Jahren werden wir zurückschauen und sagen: Wir haben es damals geschafft", sagte der Baske. Mit 51 Pflichtspielen ohne Niederlage vom Saisonstart weg hat der Meister die europäische Bestmarke von Benfica Lissabon aus dem Jahr 1965 (49) verbessert.

Kapitän Lukas Hradecky trug die Meisterschale nach der Überreichung im Anschluss an das 2:1 gegen Augsburg in die Fankurve. Es sei ein Dankeschön gewesen dafür, wie die Anhänger den Klub nicht nur in dieser Erfolgssaison unterstützt haben, sondern vor allem auch beim Absturz zu Beginn der vorletzten Spielzeit. "Ich weiß noch, was vor zwei Jahren war. Ich vergesse so was nicht", erklärte der Finne. Nun soll die Saison mit den Finalspielen in der Europa League (morgen in Dublin gegen Atalanta Bergamo) und im DFB-Pokal (am Samstag in Berlin gegen Kaiserslautern) ihren krönenden Abschluss finden.

