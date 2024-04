Mann stach in Ried Ex-Geschäftspartner mit Schraubenzieher nieder

Die beiden Männer waren kurz nach 10 Uhr am Vormittag in einer Pizzeria aneinander geraten. Die Auseinandersetzung geriet schließlich außer Kontrolle: Der 47-Jährige stach plötzlich mehrmals auf seinen Kontrahenten (44) mit dem Schraubenzieher ein, bevor drei Zeugen die beiden trennen konnten. Der 44-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus Ried notoperiert werden musste.

Das Opfer wird derzeit auf der Intensivstation betreut, sein Zustand ist aber stabil, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Täter wurde noch am Tatort festgenommen, die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Motiv dürften finanzielle Streitigkeiten gewesen sein. Die beiden Männer hatten zuvor gemeinsam eine Pizzeria betrieben, das Lokal ist mittlerweile geschlossen.

Ob es zwischen dem Täter und seinem Opfer bereits zuvor zu Streitigkeiten oder gar Handgreiflichkeiten gekommen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei am Montagmorgen zu den OÖN. Sollte es sein Gesundheitszustand zulassen, wird der 44-Jährige im Laufe des Tages zum Vorfall befragt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.