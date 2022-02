Long Covid: 15.000 Krankenstände sind bundesweit dokumentiert

3770 Corona-Neuinfektionen sind gestern Montag in Oberösterreich gemeldet worden, das ist ein Rückgang, aber auf hohem Niveau. Genau vor einer Woche waren es noch 4466 Neuinfektionen gewesen.

Insgesamt galten gestern 38.454 Menschen in Oberösterreich als infiziert bzw. erkrankt, mehr als 47.000 Personen sind in Quarantäne. Die Situation in den Krankenhäusern ist indes weiter stabil: 328 Patienten wurden auf Normalstationen behandelt, rund 40 Prozent sind nicht (vollständig) geimpft. 32 Personen benötigten eine intensivmedizinische Behandlung, dort beträgt der Anteil der Ungeimpften 53 Prozent.

Zum Vergleich: Genau vor einer Woche lagen 307 Covid-Patienten auf einer Normalstation, hinzu kamen 27 Intensivpatienten.

Dass eine Corona-Infektion keinesfalls verharmlost bzw. auf die leichte Schulter genommen werden sollte, zeigen alleine die Daten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): 15.000 Krankenstände sind bundesweit dokumentiert. Hinzu kämen aber noch Nichtversicherte bzw. Nichtberufstätige, die in den Zahlen nicht erfasst seien. In den schlimmsten Fällen dauern die Krankenstände schon mehr als ein Jahr an.

Mangel an Therapieplätzen

Viele der tausenden Betroffenen würden mangels Therapieplätzen keine angemessene Behandlung bekommen, fordert die ÖGK die Bundesregierung zum Handeln auf. Es brauche aber neben Therapiemöglichkeiten auch ein abgestimmtes – stationäres wie ambulantes – Reha-Angebot samt engmaschiger Nachsorge, so Andreas Huss von der ÖGK-Arbeitnehmervertretung. Ein weiteres Problem: Derzeit seien viele Long-Covid-Patienten "nicht sichtbar", weil Ärzte die Diagnose "nicht dokumentieren". Im niedergelassenen Bereich müsse daher "endlich die verpflichtende Diagnosecodierung (ICPC-2)" geschaffen werden. Das Chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) sei in diesem Zusammenhang ein Beispiel, wie Long-Covid-Patienten für lange Zeit oder sogar gänzlich arbeitsunfähig werden.

"Für die Freiheit" haben gestern in Linz erneut Maßnahmengegner gegen die Corona-Politik protestiert. An dem Fahrzeug-Korso quer durch die Stadt nahmen laut Polizei 127 Autos, 17 Traktoren und zwei Lastwagen teil. Es kam zwar zu Verzögerungen, ein befürchtetes Verkehrschaos blieb allerdings aus.