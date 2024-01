Vermisster 88-Jähriger aus Leonding tot aufgefunden

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften beteiligte sich an der Suchaktion.

Mehrfach hatte die Polizei auch die Bevölkerung ersucht, die Augen offen zu halten. Der 88-Jährige könnte auch in ein öffentliches Verkehrsmittel gestiegen sein, hieß es. Am 15. Jänner war er von seiner Tochter als abgängig gemeldet worden. Laut Pflegepersonal hatte er an dem Tag gegen 14 Uhr das Haus verlassen und war nicht zurückgekommen. Nach einer ersten Suchaktion in der Umgebung wurde ein Großaufgebot an Suchmannschaften aufgestellt: 200 Einsatzkräfte, 40 Suchhunde und mehrere Drohnen waren im Einsatz.

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr schließlich fand ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land auf einem schwer zugänglichen und zugewachsenen Grünstreifen zwischen seinem Grundstück und der Lärmschutzwand der B 1 den Vermissten. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Von Fremdverschulden wird nicht ausgegangen.

Mehrere Drohnenpiloten standen im Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at | Panchuck

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.