Unfallauto kam in Gebüsch zum Stillstand: Lenker abgängig

Ein bisher unbekannter Lenker bzw. eine unbekannte Lenkerin fuhr heute vermutlich zwischen 8:15 Uhr und 8:40 Uhr mit einem Pkw auf der L534, Marchtrenker Landesstraße Richtung Weißkirchen/Traun. In einer starken Linkskurve im Gemeindegebiet von Allhaming kam der Lenker aus bisher noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen am Fahrbahnrand aufgestellten Leitbaken, streifte im angrenzenden Wald mehrere Bäume, eh das Auto im abschüssigen Waldstück, nach ca. 30 Metern Fahrt, in einem dichten Gebüsch zum Stillstand kam. Der Lenker dürfte sich selbst aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug befreit haben, versperrte es und verließ die Unfallstelle. Bemerkt wurde der Pkw gegen 8:40 Uhr von einem zufällig vorbeifahrenden Lkw-Fahrer, welcher die Polizei verständigt hatte. Eine Suche im Umkreis nach dem Lenker bzw. der Lenkerin verlief negativ.

Hinweise bitte an die Polizei Neuhofen an der Krems unter 059133 4139.