Sprint-Triathlon mit 80 Jahren absolviert

Sehr zufrieden mit seiner Leistung kann Horst Lerch aus Ottensheim sein. Der 80-Jährige darf sich seit 1. September zu den Triathlon-Finishern zählen.

In der Altersklasse 70 plus beendete er, der eigentlich schon zur Altersklasse 80 plus gehörte, den Sprint-Triathlon in Podersdorf (Burgenland) in der Zeit von 1:57: 10 und erreichte mit dem dritten sogar einen Stockerlplatz.

"Einen langen Applaus gab es bei der Siegerehrung zur großen Freude für mich, eine schöne Medaille und eine Flasche Burgenländerwein bekamen wir alle", so Lerch.

Mit den sportlichen Herausforderungen ist es damit aber nicht vorbei. Demnächst, sagt der rüstige Ottensheimer, werde er sich für seinen 18. Linz-Marathon anmelden. 17 ist er schon gelaufen.

