Schwerer Unfall auf der A1

Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr in Enns. Eine 28-Jährige aus Wien dürfte bei einem Fahrspur-Wechsel ein Auto übersehen haben. Sie wich derart nach links aus, dass ihr Fahrzeug unkontrolliert mit dem Pkw am dritten Fahrstreifen kollidierte, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. In diesem saß ein 61-Jähriger aus Linz.

Die Beiden mussten vom Roten Kreuz jeweils über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreit, vom Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus transportiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahn musste kurzfristig gesperrt werden, nach etwa eineinhalb Stunden wurde der Abschnitt wieder freigegeben.