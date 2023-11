Petition für monatliche Fußgängerzone in der Linzer Innenstadt

Mobilitätstage, an denen die Radfahrer und Fußgänger uneingeschränkt Vorrang haben, sind ein Fall für den Gemeinderat in Linz.

Sie sei sehr überschaubar, die Innenstadt zwischen Hauptplatz und südlicher Landstraße, zwischen Pfarrplatz und den kleinen Gassen. "Hier geht fast alles in 15 Minuten, auch zu Fuß", sagt Hofmann und wundert sich wie andere Menschen seiner Generation, dass "überall im Zentrum die Autos fahren und parken". Daher hat er vor wenigen Tagen eine Petition gestartet, um regelmäßige Mobilitätstage zu erreichen. An diesen Tagen sollten Fußgänger und Radfahrer Vorrang haben - wie es beim Linz-Marathon oder beim Pflasterspektakel auch der Fall ist.

Der Linzer appelliert an die Verantwortlichen, "einmal pro Monat das Modell Herrenstraße in der ganzen Innenstadt" anzubieten. Mehr als 250 Menschen haben die Petition unterschrieben, die die Gemeinderatsfraktion „Linz+“ als „Bürgerantrag“ in den Gemeinderat einbringt. „Mit dieser Idee für eine Belebung der Innenstadt läuft Hofmann bei uns offene Türen ein“, sagt Fraktionsobmann Lorenz Potocnik.

