Ohne Führerschein und Zulassung: 18-Jähriger in Linz aus dem Verkehr gezogen

Der 18-Jährige ist gegen 20.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Hamerlingstraße-Lastenstraße ins Netz gegangen, teilte die Landespolizeidirektion Sonntagfrüh mit.

Bei der routinemäßigen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker weder einen Führerschein noch gültige Zulassungspapiere für sein Auto besitzt. Außerdem hatte er zwei gestohlene Kennzeichen auf seinem Pkw montiert. Der junge Syrer gab an, dass er die Tafeln am Vortag von einem anderen Auto entnommen hatte, und zwar auf dem Parkplatz seiner Arbeitsstätte in Traun (Bezirk Linz-Land). Er habe damit eine Probefahrt unternehmen wollen, sagte er zu den Polizisten.

Die Beamten stellten daraufhin die Kennzeichen, die der Lenker am Freitag um 17 Uhr gestohlen hatte, sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Eine Anzeige folgt.