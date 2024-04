Bäuerin in Oststeiermark bei Hofarbeiten lebensgefährlich verletzt

Die Jacke der Landwirtin wurde von der Antriebswelle einer Maschine erfasst und sie wurde gegen einen Ladewagen gezogen. Ihr Ehemann verständigte die Einsatzkräfte, sie wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 des ÖAMTC ins LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Die Frau war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Ehemann am Hof mit dem Abladen von Futter beschäftigt gewesen. Der Landwirt befand sich dabei am Traktor, dessen Motor lief, um einen angehängten Ladewagen zu betreiben. Die 45-Jährige schob das Futter mit einem Rechen an das Ende des Wagens. Dabei dürfte sich ihre Jacke in der laufenden Antriebswelle des Ladewagens verfangen haben.

