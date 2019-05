Neues Heimwegtelefon startete in Linz

Kein Geld fürs Taxi, doch der Heimweg ist weit: Gerade für junge Frauen ist es mitunter unangenehm, wenn sie in der Nacht alleine durch die Straßen oder Parks gehen müssen. Seit dem Wochenende gibt es in Linz Abhilfe: eine Begleitung nach Hause am Telefon. Wer sich unsicher fühlt, kann jeden Freitag, Samstag oder an Tagen vor Feiertagen von 22 bis drei Uhr morgens eine Hotline anrufen. Die Mitarbeiter reden dann so lange am Telefon mit dem Anrufer, bis er zu Hause angekommen ist. "Wer unterwegs spricht, wirkt viel selbstsicherer und strahlt mehr Sicherheit aus", sagt Mario Gubesch, Leiter des städtischen Ordnungsdienstes, der das Service finanziert. "Dadurch wird das Risiko, tatsächlich überfallen zu werden, reduziert."

"Gesprächsstoff geht nie aus"

Betrieben wird das Heimwegtelefon seit zweieinhalb Jahren von der Stadt Graz, auch die Linzer Anrufer werden zu den Grazer Mitarbeitern vermittelt. "Wir machen damit sehr gute Erfahrungen", sagt Wolfgang Hübel vom Grazer Magistrat. "Es hilft den Leuten, zu wissen, dass sie im Notfall eine Verbindung haben."

Betreut werden die Anrufer von Mitarbeitern der Grazer Ordnungswache. Sie wurden von Experten geschult und haben darin Erfahrung, Vertrauen aufzubauen und ein Gespräch über längere Zeit zu führen. "Die Leute sind erleichtert, wenn jemand abhebt und mit ihnen spricht", sagt eine der Mitarbeiterinnen. Neun von zehn Anrufern seien Frauen, vor allem junge. Einmal begleitete sie eine Anruferin eineinhalb Stunden lang: "Da hat man viel Zeit zum Reden." Bei den Gesprächen seien die Leute sehr offen: "Man erfährt viel, von der Schule, von der Kindheit, von den Wünschen für die Zukunft", sagt die Mitarbeiterin. "Der Gesprächsstoff geht uns nie aus. Die Leute sind dankbar, das Reden nimmt ihnen die Angst."

Wer möchte, kann seinen Standort bekannt geben. Dann verfolgen die Mitarbeiter mit, wo sich die Person befindet, und helfen bei der Orientierung: "Im Notfall können wir sofort die Einsatzkräfte verständigen und zum richtigen Ort lotsen", sagt die Beamtin.

In Linz soll das Angebot vorerst bis Jahresende getestet werden. Pro Jahr kostet es 18.000 Euro. Auch wenn am ersten Wochenende noch kein Anruf aus Linz kam, ist Ordnungsdienst-Leiter Gubesch vom Erfolg überzeugt: "Wir haben noch keine Werbung gemacht. Auf Facebook wurde der Link innerhalb weniger Tage 1800 Mal geteilt." Auch Wiener Neustadt und Amstetten haben das Grazer Service bereits übernommen, weitere Städte könnten schon bald folgen.

Das Heimweg-Telefon ist jeden Freitag, Samstag und an Tagen vor Feiertagen von 22 bis drei Uhr unter 0732 / 70 70-3434 erreichbar.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at